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Frage des Tages

Überspringt die Kickl-FPÖ die 40-Prozent-Hürde?

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08.09.2026 12:15
Schafft die FPÖ unter Kickl es, 40 Prozent der Wähler zu überzeugen?
Schafft die FPÖ unter Kickl es, 40 Prozent der Wähler zu überzeugen?(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR)
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Von Community

Der Höhenflug der AfD in Deutschland wirbelt die politische Landschaft auf und befeuert auch hierzulande die Debatte. Unter Parteichef Herbert Kickl liegt die FPÖ seit Monaten stabil an der Spitze der Umfragen. Unsere Frage des Tages vom 8. September lautet: „AfD im Höhenflug: Trauen Sie der FPÖ unter Kickl über 40 Prozent zu?“

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Welche Themen – von Teuerung über Migration bis hin zu Vertrauensverlust in die Politik – treiben den Blauen derzeit die meisten Stimmen zu? Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Entwicklung der AfD in Deutschland für das Wahlverhalten hierzulande? Wie sollten die anderen Parteien reagieren: Auf Konfrontation setzen, eigene Inhalte schärfen oder thematische Schnittmengen mit der FPÖ suchen?

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