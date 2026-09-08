Überspringt die Kickl-FPÖ die 40-Prozent-Hürde?

Welche Themen – von Teuerung über Migration bis hin zu Vertrauensverlust in die Politik – treiben den Blauen derzeit die meisten Stimmen zu? Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Entwicklung der AfD in Deutschland für das Wahlverhalten hierzulande? Wie sollten die anderen Parteien reagieren: Auf Konfrontation setzen, eigene Inhalte schärfen oder thematische Schnittmengen mit der FPÖ suchen?