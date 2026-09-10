Russische Soldaten in NATO-Staat ausgebildet?

Brisant ist vor allem der behauptete Zeitpunkt: Russische Staatsbürger sollen auch nach dem Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 an solchen Kursen teilgenommen haben. Laut den vom „Telegraph“ ausgewerteten Aussagen sollen Mitarbeiter des Zentrums sogar berichtet haben, dass Russen noch 2025 dort trainiert worden seien – unter anderem in fortgeschrittenem Häuser- und Nahkampf. Ob darunter tatsächlich aktive russische Soldaten waren und ob die Ausbildung für einen Einsatz in der Ukraine gedacht war, lässt sich allerdings nicht unabhängig bestätigen. Der „Telegraph“ selbst konnte die zentralen Vorwürfe nicht verifizieren.