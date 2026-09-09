Worüber ärgern Sie sich am meisten?

Was ärgert Sie besonders?

Über welche Produkte mussten Sie sich schon ärgern und aus welchem Grund? Fallen Ihnen die üblichen Tricks wie „Shrinkflation“ (Packung bleibt gleich groß, aber Inhalt schrumpft) oder „Skimpflation“ (Rezepturänderung – gespart wird nicht an der Menge, sondern der Qualität) in der Regel sofort auf, oder müssen Sie erst genauer prüfen? Über welche Tricks der Produzenten ärgern Sie sich am meisten?



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