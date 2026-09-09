Worüber ärgern Sie sich am meisten?

Wie jedes Jahr werden vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) Produkte, welche bei den Konsumenten für Ärger gesorgt haben, zur Wahl der „Konsum-Ente“ bereitgestellt. Leider lassen sich hier nicht alle Produkte und Tricks abbilden und daher wollen wir von Ihnen wissen: Worüber ärgern Sie sich bei Schummelprodukten am meisten? Diskutieren Sie mit!
Seit bereits über 15 Jahren sammelt der VKI Hinweise von Konsumenten, um Schummelprodukte zu entlarven und die dreistesten Vertreter zur Wahl für die „Konsum-Ente“ freizugeben. Auf verschiedenste Art und Weise versuchen Produzenten ihre Produkte günstiger zu gestalten ohne den Konsumenten zu sehr auf die Füße zu steigen. Viele dieser Methoden sind bei einem direkten Vergleich leicht erkennbar, andere wiederum erfordern schon genaueres Hinsehen und Recherche.
Was ärgert Sie besonders?
Über welche Produkte mussten Sie sich schon ärgern und aus welchem Grund? Fallen Ihnen die üblichen Tricks wie „Shrinkflation“ (Packung bleibt gleich groß, aber Inhalt schrumpft) oder „Skimpflation“ (Rezepturänderung – gespart wird nicht an der Menge, sondern der Qualität) in der Regel sofort auf, oder müssen Sie erst genauer prüfen? Über welche Tricks der Produzenten ärgern Sie sich am meisten?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
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