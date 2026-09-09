Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schummelprodukte

Worüber ärgern Sie sich am meisten?

Forum
09.09.2026 16:00
Beim Einkauf sollte man achtsam sein, um Schummelprodukte leichter zu erkennen.
Beim Einkauf sollte man achtsam sein, um Schummelprodukte leichter zu erkennen.(Bild: Stockah - stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Wie jedes Jahr werden vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) Produkte, welche bei den Konsumenten für Ärger gesorgt haben, zur Wahl der „Konsum-Ente“ bereitgestellt. Leider lassen sich hier nicht alle Produkte und Tricks abbilden und daher wollen wir von Ihnen wissen: Worüber ärgern Sie sich bei Schummelprodukten am meisten? Diskutieren Sie mit!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit bereits über 15 Jahren sammelt der VKI Hinweise von Konsumenten, um Schummelprodukte zu entlarven und die dreistesten Vertreter zur Wahl für die „Konsum-Ente“ freizugeben. Auf verschiedenste Art und Weise versuchen Produzenten ihre Produkte günstiger zu gestalten ohne den Konsumenten zu sehr auf die Füße zu steigen. Viele dieser Methoden sind bei einem direkten Vergleich leicht erkennbar, andere wiederum erfordern schon genaueres Hinsehen und Recherche.

Was ärgert Sie besonders?
Über welche Produkte mussten Sie sich schon ärgern und aus welchem Grund? Fallen Ihnen die üblichen Tricks wie „Shrinkflation“ (Packung bleibt gleich groß, aber Inhalt schrumpft) oder „Skimpflation“ (Rezepturänderung – gespart wird nicht an der Menge, sondern der Qualität) in der Regel sofort auf, oder müssen Sie erst genauer prüfen? Über welche Tricks der Produzenten ärgern Sie sich am meisten?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
09.09.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.882 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
112.526 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
104.094 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3343 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1750 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1716 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Politiker für einen Tag: Was würden Sie tun?
Frage des Tages
Sind Sie froh, dass der Rekordsommer vorbei ist?
Käfigeier-Diskussion
Herkunftsfrage: Was steckt in unserem Kuchen?
Diskutieren Sie mit!
Kickl im ORF: Darf man im Fernsehen so auftreten?
Frage des Tages
Überspringt die Kickl-FPÖ die 40-Prozent-Hürde?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf