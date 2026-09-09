Promiauflauf in Votivkirche ++ Hinterhäuser geehrt

Nach den Strapazen rund um das Ende seiner Intendanz bei den Salzburger Festspielen gibt es für Markus Hinterhäuser nun Grund zur Freude: Beim Österreichischen Musiktheaterpreis wurde er mit einem Sonderpreis geehrt. In der Votivkirche sorgten außerdem Teresa Vogl, Lidia Baich, Clemens Unterreiner, Ex-Staatsoperndirektor Ioan Holender und viele weitere Promis für Glanz und Glamour.