Herkunftsfrage: Was steckt in unserem Kuchen?

Wie wichtig ist es Ihnen persönlich, beim Kauf von Nudeln, Kuchen oder Fertigsaucen zu wissen, aus welcher Haltungsform die verarbeiteten Eier stammen? Wären Sie bereit, für verarbeitete Produkte mehr zu bezahlen, wenn garantiert nur Eier aus Freiland-Haltung enthalten sind? Welche Art von Kennzeichnung würden Sie sich für die Gastronomie und Bäckereien, wo Fertigzutaten mit Eiern häufig zum Einsatz kommen wünschen?



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