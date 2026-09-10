Größte Cannabisplantage Österreichs: „Habe Lizenz“

Legale Duftstoffe und Geschäft mit Stecklingen

Der „Wissenschaftler“ bekennt sich nicht schuldig: „Er behautet, der Anbau der Pflanzen ist durch eine von der Stadt Wien verliehenen Forschungslizenz gedeckt“, so die Anklägerin. Dank dieser habe er 5 Kilogramm THC jährlich erzeugen dürfen – mit dem Ziel, ein Verfahren zu entwickeln, den Pflanzen das THC zu entziehen und so THC-freie Pflanzen zu züchten. Diese Version bestärkt auch Verteidiger Normann Hofstätter in seinem Plädoyer: „Mein Mandant beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Genetika. Er hat sich damit international einen Namen gemacht, auch in den USA.“ Es gehe dabei um die Produktion von Duftstoffen.