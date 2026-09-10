ORF-Konvent: Wird die Haushaltsabgabe billiger?

Was halten Sie von der Idee, die Haushaltsabgabe abzuschaffen oder günstiger zu gestalten und den ORF dafür aus dem Staatshaushalt zu finanzieren? Welche Bedenken hätten Sie diesbezüglich und wie könnte sich die Umstellung Ihrer Meinung nach konkret auf den ORF und sein Programm auswirken?



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