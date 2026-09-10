ORF-Konvent: Wird die Haushaltsabgabe billiger?

Immer wieder im Fokus der Diskussion findet sich die ORF-Haushaltsabgabe. Geht es nach Plänen der ÖVP, soll diese abgeschafft oder vermindert und der ORF aus dem Staatsbudget finanziert werden. Unsere Frage des Tages vom 10. September lautet: „ORF-Konvent: Rechnen Sie damit, dass die Haushaltsabgabe billiger wird?“
„Wir wollen eine Struktur, die internationalen Standards gerecht wird, geringere Kosten für die Öffentlichkeit und verlässliche, objektive Berichterstattung“, meint ÖVP-Mediensprecher Markus Gstöttner. Just vor dem von Vizekanzler Andreas Babler einberufenen „ORF-Zukunftsforum“ präsentiert die ÖVP eigene Pläne zur Thematik und sorgt damit auch für Unmut beim Koalitionspartner.
Was halten Sie von der Idee, die Haushaltsabgabe abzuschaffen oder günstiger zu gestalten und den ORF dafür aus dem Staatshaushalt zu finanzieren? Welche Bedenken hätten Sie diesbezüglich und wie könnte sich die Umstellung Ihrer Meinung nach konkret auf den ORF und sein Programm auswirken?
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