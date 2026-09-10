Ski-Routinier turtelt mit Ex-Miss-Mühlviertel

21. Weltcup-Saison steht an

„Wir sind sehr glücklich und froh, uns zu haben. Es passt total. Ich habe weiter gemacht, weil sie mich unterstützt“, hat Innerhofer damals gegenüber der „Krone“ erklärt und verraten, dass Gattringer einen großen Anteil daran hat, dass er in Kürze in seine insgesamt 21. Weltcup-Saison starten wird.