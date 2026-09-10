Ski-Routinier turtelt mit Ex-Miss-Mühlviertel

Vor wenigen Monaten haben Christof Innerhofer und Melanie Gattringer ihre Beziehung öffentlich gemacht – jetzt gewährt das Paar auf Instagram ein paar intime Einblicke. In einem Reel sind gleich mehrere gemeinsame Momente der vergangenen Wochen und Monate zu sehen. Der Ski-Routinier und die ehemalige Miss Mühlviertel haben dabei einiges erlebt.
„You & me“, schreibt Innerhofer unter dem Beitrag auf Instagram, der ihn zusammen mit seiner Herzensdame Gattringer zeigt. Das Paar hat ein Reel veröffentlicht, in dem viele gemeinsame Abenteuer zu sehen sind. Zu sehen sind Bilder von gemeinsamen Ausflügen, Momenten der Zweisamkeit und vom Essen.
Erst im Juni hatten der Südtiroler und das österreichische Model ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem der 41-Jährige zuvor ein Geheimnis um seine neue Liebe gemacht hatte.
21. Weltcup-Saison steht an
„Wir sind sehr glücklich und froh, uns zu haben. Es passt total. Ich habe weiter gemacht, weil sie mich unterstützt“, hat Innerhofer damals gegenüber der „Krone“ erklärt und verraten, dass Gattringer einen großen Anteil daran hat, dass er in Kürze in seine insgesamt 21. Weltcup-Saison starten wird.
Seine Partnerin hingegen ist als Model und Visagistin bekannt. Sie begann bereits mit 14 Jahren ihre Modelkarriere, wurde 2014 zur Miss Mühlviertel gewählt und belegte später Rang zwei bei der Miss-Oberösterreich- sowie Platz vier bei der Miss-Austria-Wahl. Außerdem war sie unter anderem als Grid-Girl beim Formel-1-Rennen in Spielberg im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.