Gewalt in Griechenland
Streit um Liegestuhl: Mann (82) gestorben
In Griechenland ist ein 82-Jähriger bei einer Schlägerei um einen Liegestuhl am Strand gestorben. Laut Zeugenaussagen soll er den handgreiflichen Streit selbst begonnen haben. Daraufhin hätten die weiteren Beteiligten – ein 76-Jähriger und eine 21-Jährige – die Schläge erwidert.
Der 82-Jährige brach zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Laut ersten Erkenntnissen hatte er bereits zuvor ein Herzproblem. Griechische Medien berichteten, dass eine Krankenschwester, die am Strand von Vouliagmeni anwesend war, noch versucht habe, den Mann wiederzubeleben. Das gelang kurzzeitig. Die Rettungskräfte übernahmen und brachten den 82-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort konnte aber wenig später nur sein Tod festgestellt werden.
Die Polizei untersucht nun die genaue Todesursache. Die beiden weiteren Beteiligten an der Schlägerei wurden vorläufig festgenommen. Auch der Strandbetreiber wurde vorgeladen, um Auskunft über den Hergang und die Umstände des Vorfalls zu geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.