Streit um Liegestuhl: Mann (82) gestorben

Der 82-Jährige brach zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Laut ersten Erkenntnissen hatte er bereits zuvor ein Herzproblem. Griechische Medien berichteten, dass eine Krankenschwester, die am Strand von Vouliagmeni anwesend war, noch versucht habe, den Mann wiederzubeleben. Das gelang kurzzeitig. Die Rettungskräfte übernahmen und brachten den 82-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort konnte aber wenig später nur sein Tod festgestellt werden.