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Gewalt in Griechenland

Streit um Liegestuhl: Mann (82) gestorben

Ausland
20.09.2026 16:48
In Griechenland ist ein 82-Jähriger bei einer Schlägerei um eine Liege am Strand gestorben. Er ...
In Griechenland ist ein 82-Jähriger bei einer Schlägerei um eine Liege am Strand gestorben. Er hatte bereits zuvor ein Herzproblem (Symbolbild).(Bild: Iryna Mathes|stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Griechenland ist ein 82-Jähriger bei einer Schlägerei um einen Liegestuhl am Strand gestorben. Laut Zeugenaussagen soll er den handgreiflichen Streit selbst begonnen haben. Daraufhin hätten die weiteren Beteiligten – ein 76-Jähriger und eine 21-Jährige – die Schläge erwidert. 

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Der 82-Jährige brach zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Laut ersten Erkenntnissen hatte er bereits zuvor ein Herzproblem. Griechische Medien berichteten, dass eine Krankenschwester, die am Strand von Vouliagmeni anwesend war, noch versucht habe, den Mann wiederzubeleben. Das gelang kurzzeitig. Die Rettungskräfte übernahmen und brachten den 82-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort konnte aber wenig später nur sein Tod festgestellt werden.

Die Polizei untersucht nun die genaue Todesursache. Die beiden weiteren Beteiligten an der Schlägerei wurden vorläufig festgenommen. Auch der Strandbetreiber wurde vorgeladen, um Auskunft über den Hergang und die Umstände des Vorfalls zu geben.

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