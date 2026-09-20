Herzog: „… sonst sind wir wieder Durchschnitt!“

Alaba und Arnautovic als „Jahrhunderttalente“

In der Offensive machen sich nun laut Herzog die Fehler der Vergangenheit bemerkbar. „Weil wir in der Ausbildung in den letzten Jahren zu viel auf das Spiel gegen den Ball Wert gelegt haben.“ Deshalb seien Rangnick, die ÖFB-Nachwuchstrainer und auch die Klub-Trainer gefordert, „damit wir wieder solche Spieler wie Alaba, Arnautovic und Sabitzer haben. Wobei ich sagen muss, einen wie Alaba oder Arnautovic sehe ich derzeit nicht. Das waren aber auch Jahrhunderttalente.“