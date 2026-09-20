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Kreislaufprobleme

Münchens Bürgermeister muss Wiesn-Umzug abbrechen

Ausland
20.09.2026 16:46
Den traditionellen Bieranstich am Samstag meisterte Münchens Oberbürgermeister mit Bravour, am ...
Den traditionellen Bieranstich am Samstag meisterte Münchens Oberbürgermeister mit Bravour, am Sonntag musste er den Wiesn-Umzug jedoch abbrechen.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
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Von krone.at

Beim Bieranstich am Samstag war Münchens grüner Oberbürgermeister Dominik Krause noch voller Tatendrang, am Sonntag musste der 36-Jährige den traditionellen Trachten- und Schützenzug jedoch abbrechen – wegen Kreislaufproblemen!

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Es ist definitiv eines der Highlights rund um das Oktoberfest in München: der traditionelle Trachten- und Schützenumzug, der sich sieben Kilometer quer durch die Münchner Innenstadt bis zur Theresienwiese zieht.

Mehr als 8000 Musiker, Schützen und Mitglieder unterschiedlicher Trachtenvereine waren an diesem Sonntag mit dabei und wurden auf ihrem Weg von zahlreichen Zuschauern bestaunt.

Klicken Sie sich hier durch die Bilder des traditionellen Wiesn-Umzugs in München:

Der traditionelle Trachten- und Schützenumzug zählt zu einem der Highlights des Oktoberfests.
Der traditionelle Trachten- und Schützenumzug zählt zu einem der Highlights des Oktoberfests.(Bild: AP/Matthias Schrader)
Der Wiesn-Umzug lockt jährlich zahlreiche Besucher an.
Der Wiesn-Umzug lockt jährlich zahlreiche Besucher an.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Rund 8000 Musiker, Schützen und Trachtler nahmen heuer teil.
Rund 8000 Musiker, Schützen und Trachtler nahmen heuer teil.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Die Strecke ist mehr als sieben Kilometer lang.
Die Strecke ist mehr als sieben Kilometer lang.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Für Oberbürgermeister war vorzeitig Schluss
Doch für einen war bereits nach etwa der halben Strecke Schluss: Münchens grüner Oberbürgermeister Dominik Krause.

Wie die „Bild“ schreibt, habe der Kreislauf des 36-Jährigen bei den fast schon sommerlichen Temperaturen in München nicht mehr mitgespielt. Krause musste schließlich von der Kutsche steigen und den Umzug abbrechen.

Dominik Krause mit seinem Verlobten Sebastian Müller: Der Münchner Oberbürgermeister musste am ...
Dominik Krause mit seinem Verlobten Sebastian Müller: Der Münchner Oberbürgermeister musste am Sonntag die traditionelle Trachtenparade abbrechen.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Krause pausiert, „damit er morgen wieder fit ist“
Der Sprecher von Münchens Oberbürgermeister gab unterdessen Entwarnung. „Der OB war heute Morgen vom Start des Umzugs bis zum Odeonsplatz dabei, hatte dann aber ein bisschen Kreislaufprobleme“, erklärte dieser. 

Und verriet weiter, dass Krause den geplanten Anstich im Bräurosl-Zelt am Sonntagabend vorsichtshalber abgesagt habe: „Er pausiert deswegen jetzt, damit er morgen wieder fit ist. Halb so wild.“ 

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Dabei hatte Krause am Samstag bewiesen, dass er längst Wiesn-fit ist: Für den traditionellen Anstich des ersten Bier-Fasses der Schottenhamel-Festhalle brauchte Münchens Oberbürgermeister nämlich nur zwei Schläge ...

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