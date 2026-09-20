Kreislaufprobleme
Münchens Bürgermeister muss Wiesn-Umzug abbrechen
Beim Bieranstich am Samstag war Münchens grüner Oberbürgermeister Dominik Krause noch voller Tatendrang, am Sonntag musste der 36-Jährige den traditionellen Trachten- und Schützenzug jedoch abbrechen – wegen Kreislaufproblemen!
Es ist definitiv eines der Highlights rund um das Oktoberfest in München: der traditionelle Trachten- und Schützenumzug, der sich sieben Kilometer quer durch die Münchner Innenstadt bis zur Theresienwiese zieht.
Mehr als 8000 Musiker, Schützen und Mitglieder unterschiedlicher Trachtenvereine waren an diesem Sonntag mit dabei und wurden auf ihrem Weg von zahlreichen Zuschauern bestaunt.
Klicken Sie sich hier durch die Bilder des traditionellen Wiesn-Umzugs in München:
Für Oberbürgermeister war vorzeitig Schluss
Doch für einen war bereits nach etwa der halben Strecke Schluss: Münchens grüner Oberbürgermeister Dominik Krause.
Wie die „Bild“ schreibt, habe der Kreislauf des 36-Jährigen bei den fast schon sommerlichen Temperaturen in München nicht mehr mitgespielt. Krause musste schließlich von der Kutsche steigen und den Umzug abbrechen.
Krause pausiert, „damit er morgen wieder fit ist“
Der Sprecher von Münchens Oberbürgermeister gab unterdessen Entwarnung. „Der OB war heute Morgen vom Start des Umzugs bis zum Odeonsplatz dabei, hatte dann aber ein bisschen Kreislaufprobleme“, erklärte dieser.
Und verriet weiter, dass Krause den geplanten Anstich im Bräurosl-Zelt am Sonntagabend vorsichtshalber abgesagt habe: „Er pausiert deswegen jetzt, damit er morgen wieder fit ist. Halb so wild.“
Dabei hatte Krause am Samstag bewiesen, dass er längst Wiesn-fit ist: Für den traditionellen Anstich des ersten Bier-Fasses der Schottenhamel-Festhalle brauchte Münchens Oberbürgermeister nämlich nur zwei Schläge ...
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