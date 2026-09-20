USA planen offenbar wieder Angriffe auf den Iran

Damit geht nun die Befürchtung vor einem weiteren Engpass für den internationalen Seehandel einher. Die Bedeutung der Meerenge Bab al-Mandab ist durch die Krise an der Straße von Hormuz gestiegen. Saudi-Arabien versucht etwa, einen Teil seiner Ölexporte nach Asien über das Rote Meer umzuleiten. Schon einmal konnte die Miliz mit Angriffen dort internationale Lieferketten stören. Automobilhersteller in Europa mussten ihre Produktion teilweise drosseln, da sich die Lieferung von Bauteilen verzögerte. Die Schiffstransporte verteuerten sich Ende 2023 zudem kurzfristig massiv.