Jetzt Tickets für die LGCT in Schönbrunn sichern

Die Longines Global Champions Tour bringt von 24. bis 27. September 2026 internationalen Pferdesport auf höchstem Niveau in den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn. Sichern Sie sich jetzt die letzten Tickets für Donnerstag im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at und profitieren Sie von der 2+1-Aktion: drei Tickets sichern, nur zwei bezahlen!
Vor der einzigartigen Kulisse von Schloss Schönbrunn trifft die internationale Reitsport-Elite auf Wiener Tradition und besonderes Ambiente. Besucher dürfen sich auf vier Tage voller hochklassigem Spring- und Dressursport, spannende Entscheidungen im Parcours sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen.
Der Auftakt in Schönbrunn
Bereits am Donnerstag, 24. September, dem ersten Turniertag erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn. Den sportlichen Auftakt machen die CSI2-Bewerbe* und der U25-Bewerb, bevor beim CSI5-Warm-up* erstmals die internationale Springreit-Elite den Parcours betritt. Auch die Dressur ist mit einer Training-Session vertreten und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Bewerbe der kommenden Tage. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der Spanischen Hofreitschule mit ihren Lipizzanern, der Wiener Reittradition mit der internationalen Turnieratmosphäre der LGCT verbindet.
Von Freitag bis Sonntag folgen die großen sportlichen Höhepunkte: Am Freitag stehen die beiden GCL Team-Bewerbe im Fokus, am Wochenende sorgen weitere hochkarätige CSI5*-Prüfungen für Spannung. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag der Longines Global Champions Tour Grand Prix of Vienna.
Jetzt 2+1 Ticket sichern!
Während das Wochenende bereits so gut wie ausverkauft ist, haben Sie am Donnerstag mit unserer 2+1-Ticketaktion im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at noch die Gelegenheit, die Longines Global Champions Tour live zu erleben: Drei Tickets sichern, nur zwei bezahlen – und internationalen Spitzensport vor der einzigartigen Kulisse von Schloss Schönbrunn genießen.