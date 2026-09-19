Jetzt Tickets für die LGCT in Schönbrunn sichern

Der Auftakt in Schönbrunn

Bereits am Donnerstag, 24. September, dem ersten Turniertag erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn. Den sportlichen Auftakt machen die CSI2-Bewerbe* und der U25-Bewerb, bevor beim CSI5-Warm-up* erstmals die internationale Springreit-Elite den Parcours betritt. Auch die Dressur ist mit einer Training-Session vertreten und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Bewerbe der kommenden Tage. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der Spanischen Hofreitschule mit ihren Lipizzanern, der Wiener Reittradition mit der internationalen Turnieratmosphäre der LGCT verbindet.