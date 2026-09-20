Fahrzeuge neben Innsbrucker Badesee abgefackelt

Wer hat das getan? Sonntag in den frühen Morgenstunden gingen beim Baggersee in der Tiroler Landeshauptstadt zwei Autos in Flammen auf. Die Ermittler sind sicher: Es war Brandstiftung!
Am Sonntag kurz nach 6 Uhr in der Früh Feueralarm in Innsbruck. Zwei Fahrzeuge am südlichen Parkplatz neben dem Baggersee in der Rossau brannten. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen beide Fahrzeuge bereits in Vollbrand“, schildert die Polizei. Die Autos waren nicht weiter als 20 bis 30 Meter voneinander entfernt geparkt.
Zeugen gesucht
Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Flammen rasch löschen. Doch die beiden Pkw sind ein Totalschaden. Rasch war klar: Das Feuer ist gelegt worden. „Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen“, so die Ermittler. Sie hoffen nun auf Zeugen, die zur Klärung beitragen können und in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
Die Polizei Innsbruck bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Tel. 059133/7584
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