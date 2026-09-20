Fahrzeuge neben Innsbrucker Badesee abgefackelt

Zeugen gesucht

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Flammen rasch löschen. Doch die beiden Pkw sind ein Totalschaden. Rasch war klar: Das Feuer ist gelegt worden. „Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen“, so die Ermittler. Sie hoffen nun auf Zeugen, die zur Klärung beitragen können und in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.