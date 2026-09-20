Reparatur-Meister: Steirer rettet alte Wurlitzer

Wenn die Nadel sanft aufs Vinyl sinkt und plötzlich der warme Sound vergangener Jahrzehnte aus den Lautsprechern dröhnt, bekommen viele feuchte Augen. „Die weinen und busseln mich ab“, erzählt Josef Zoller. Kein Wunder: „Ich gebe ihnen nicht einfach einen reparierten Wurlitzer zurück – sondern ein Stück ihrer eigenen Vergangenheit.“