Reparatur-Meister: Steirer rettet alte Wurlitzer

36 Jahre im Saustall, von Mäusen zerfressen und völlig verrostet: Der Oststeirer Josef Zoller haucht „totgeglaubten“ Musikboxen neues Leben ein.
Wenn die Nadel sanft aufs Vinyl sinkt und plötzlich der warme Sound vergangener Jahrzehnte aus den Lautsprechern dröhnt, bekommen viele feuchte Augen. „Die weinen und busseln mich ab“, erzählt Josef Zoller. Kein Wunder: „Ich gebe ihnen nicht einfach einen reparierten Wurlitzer zurück – sondern ein Stück ihrer eigenen Vergangenheit.“
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