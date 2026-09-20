„Er muss froh sein, dass ich nicht Richterin bin“

In dem Clip ging sie unter anderem auf das Dreiecksverhältnis zwischen Paal sowie der Mutter und Oma des Mädchens ein, das sie als „komisch“ bezeichnete. Und unterstrich, wie fassungslos sie sei, dass eine Mutter und eine Oma ein kleines Mädchen einem erwachsenen Mann „zuführe“ – „und so grauslige Sachen macht“.