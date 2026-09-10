Spritpreise steigen vor Ferienende noch einmal an

Ein Liter Diesel kostete am Mittwoch im bundesweiten Durchschnitt laut aktuellen Zahlen der E-Control 2,168 Euro, Superbenzin schlug sich mit 1,934 Euro/Liter zu Buche.

Am meisten zahlt man in Tirol

In Tirol kostete der Liter Diesel am Mittwoch bereits 2,205 Euro, das war im Ländervergleich der Spitzenwert. Mit 1,989 Euro für Superbenzin belegte Tirol auch hier den ersten Platz. Das Bundesland ist bereits seit Mitte August das teuerste bei Sprit, so eine Analyse der Arbeiterkammer.