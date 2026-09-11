Bub (15) schoss auf Mädchen und schob es auf Katze

Mit Luftdruckgewehr im Gerichtssaal

Auch im Wiener Landl hält der 15-Jähriger an der Version fest: „Als ich die Katze runter gegeben hab, hat sich der Schuss gelöst.“ Das zeigt er mit dem Luftdruckgewehr, das von der Polizei sichergestellt wurde, auch im Gerichtssaal vor. Gehalten habe er es nur noch mit einer Hand und einem Finger am Abzug. „Ich dachte nicht, dass die Waffe so leicht auslösen würde.“ Aber das hat sie: Das Projektil musste sogar im Krankenhaus aus dem Arm des Mädchens entfernt werden. „Jetzt spüre ich immer noch manchmal was.“