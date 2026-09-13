Wenn Hass zum Hobby wird

Ein junger Mann sitzt in einer schummrigen Dachkammer und stellt ein Video auf YouTube. Wie tausend andere Influencer lädt er Woche für Woche Content auf seinen Kanal „Drachenlord“. Die bevorzugten Themen sind das Gaming und Heavy Metal. Die Videos sind von technisch miserabler Qualität, die Abonnentenzahlen minimal. Bis zu diesem Abend. Da wendet er sich an sein Publikum, beschimpft es, weil jemand seine Schwester beleidigt hat. Vor lauter Wut tut er etwas, was ungeheuerliche Konsequenzen haben wird. Nicht nur für ihn, sondern für das ganze mittel-fränkische Dörfchen, in dem er lebt. Er leakt seine Adresse: „Wer auch immer das war, kommt zu mir! Altschauerberg 8 in 91448 … Ich prügle die Scheiße aus euch raus!“