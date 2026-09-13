Spur der Verwüstung bei Alkofahrt außer Kontrolle

Der Mann war mit seinem Wagen auf der L190 vom Stadtzentrum in Richtung Koblach unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei einige Autos, die bei einem Gebrauchtwagenhändler abgestellt waren, touchierte. Dabei beschädigte er einige der Autos leicht, andere aber massiv. Dann krachte er noch gegen die Einfahrtsabsperrung des Firmengeländes und gegen eine Straßenlaterne. Der Bolide kam schließlich quer auf der Mitte der Straße zum Stillstand.