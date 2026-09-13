Spur der Verwüstung bei Alkofahrt außer Kontrolle

Das hat sich ausgezahlt: Völlig betrunken hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Mann in Feldkirch (Vorarlberg) hinters Steuer gesetzt. Das Ergebnis wird den Lenker wohl noch teuer zu stehen kommen.
Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr musste die Polizei in Feldkirch Altenstadt ausrücken. Ursache war ein 22-jähriger Deutscher, der die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte.
Der Mann war mit seinem Wagen auf der L190 vom Stadtzentrum in Richtung Koblach unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei einige Autos, die bei einem Gebrauchtwagenhändler abgestellt waren, touchierte. Dabei beschädigte er einige der Autos leicht, andere aber massiv. Dann krachte er noch gegen die Einfahrtsabsperrung des Firmengeländes und gegen eine Straßenlaterne. Der Bolide kam schließlich quer auf der Mitte der Straße zum Stillstand.
Die alarmierten Polizeibeamten führten bei dem Lenker einen Alkotest durch: 1,7 Promille. Der Lenker überstand den Crash unverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Aufräum- und Bergungsarbeiten war die L190 im Bereich der Unfallstelle im Zeitraum bis 6 Uhr nur erschwert passierbar.
Zur Unterstützung der Aufräumarbeiten stand die Feuerwehr Altenstadt mit drei Fahrzeugen und insgesamt 23 Einsatzkräften im Einsatz.
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