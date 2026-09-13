Vierjähriges Kind bei Autounfall verletzt

Zu einem Crash bei einer Baustelle auf der Rheintalautobahn A14 in Vorarlberg kam es am Samstagnachmittag. Dabei wurden zwei Personen verletzt, darunter auch ein Kind.
Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn A14 sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden – darunter ein vierjähriger Bub.
Wie die Polizei informierte, fuhr im Baustellenbereich Altach/Koblach (Bezirk Feldkirch) eine 53-jährige Pkw-Lenkerin einem vor ihr fahrenden Wagen auf, als dessen 34-jähriger Lenker, der mit einem vierjährigen Kind unterwegs war, stark abbremsen musste. Dabei wurden die Frau und das Kind im Auto vor ihr verletzt. Beide mussten in Krankenhäuser nach Dornbirn und Hohenems gebracht werden.
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