„Habe alles für einen Top-Verteidiger der Liga“

Abwehrchef Raux-Yao brachte Rapid beim 3:0-Auswärtssieg gegen den WAC auf Siegeskurs. Der Franzose sprach mit der „Krone“ zuetzt über seine Saisonziele, Familie und Wien-Liebe. Und da wurde schnell klar: In dieser Saison soll mit den Grünen am besten ein großer Erfolg her.