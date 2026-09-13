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Rapids Raux-Yao

„Habe alles für einen Top-Verteidiger der Liga“

Fußball National
13.09.2026 19:04
So traf Serge-Philippe Raux-Yao zum 1:0 in Wolfsberg.
So traf Serge-Philippe Raux-Yao zum 1:0 in Wolfsberg.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Abwehrchef Raux-Yao brachte Rapid beim 3:0-Auswärtssieg gegen den WAC auf Siegeskurs. Der Franzose sprach mit der „Krone“ zuetzt über seine Saisonziele, Familie und Wien-Liebe. Und da wurde schnell klar: In dieser Saison soll mit den Grünen am besten ein großer Erfolg her. 

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„Wir haben eine sehr starke Mannschaft, kennen das System des Trainers und wollen viel besser als letzte Saison sein – wir haben keine Limits!“ Das sagte Rapids 1,97-m-Abwehrhüne Serge-Philippe Raux-Yao zur „Krone“.

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