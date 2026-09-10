Schlägerei unter „Freunden“ endet auf Bahngleisen

„Komm kurz reden“

Es habe ein Problem zwischen den beiden gegeben, daher suchte der 21-Jährige mit Unterstützung zweier schlagfertiger Kumpanen und eingeworfener Benzos das Gespräch. Der ältere der beiden Angeklagten hatte behauptet, vom Russen bereits ein anderes Mal von hinten angegriffen worden zu sein. Die „Plauderei“ wurde kurzerhand auf den Bahnsteig verlagert. Dort angekommen, kassierte der 24-Jährige prompt den ersten Faustschlag. Die Schlägerei wurde dann auf einen anderen Bahnsteig verlagert.