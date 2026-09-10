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Zwei Männer verurteilt

Schlägerei unter „Freunden“ endet auf Bahngleisen

Niederösterreich
10.09.2026 12:00
Wilde Schlägerei: Am Bahnhof in St. Pölten trafen die Kontrahenten zufällig aufeinander. Es ...
Wilde Schlägerei: Am Bahnhof in St. Pölten trafen die Kontrahenten zufällig aufeinander. Es entbrannte eine wilde Schlägerei, die beide Männer nun vor Gericht in St. Pölten brachte.(Bild: Doris SEEBACHER)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

„Komm kurz reden!“ Zwei Männer (21 und 24 Jahre alt) mussten sich wegen teils schwerer Körperverletzung am Landesgericht verantworten. Beide wurden schuldig gesprochen.  

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Sie waren befreundet. Doch dann ist „etwas passiert“. Als sich die beiden am 23. Mai am Bahnhof in St. Pölten wiedertrafen, eskalierte die Saison. Ein Kiefer- und Nasenbeinbruch waren die Folge. Nun mussten sich der 21-jährige, vorbestrafte Tschetschene und der 24-Jährige wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.

„Komm kurz reden“
Es habe ein Problem zwischen den beiden gegeben, daher suchte der 21-Jährige mit Unterstützung zweier schlagfertiger Kumpanen und eingeworfener Benzos das Gespräch. Der ältere der beiden Angeklagten hatte behauptet, vom Russen bereits ein anderes Mal von hinten angegriffen worden zu sein. Die „Plauderei“ wurde kurzerhand auf den Bahnsteig verlagert. Dort angekommen, kassierte der 24-Jährige prompt den ersten Faustschlag. Die Schlägerei wurde dann auf einen anderen Bahnsteig verlagert.

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„Habe alleine gegen drei Männer gekämpft“
„Ich habe mich nur verteidigt, sonst wäre ich gestorben“, erklärt der Erstangeklagte (24). Doch wilde Tritte und Schläge gegen den auf den Gleisen liegenden Kontrahenten zeugten dann nicht mehr von Notwehr. „Ich habe alleine gegen drei gekämpft und konnte nicht davonlaufen“, versucht der 24-Jährige zu erklären. Für ihn gab es eine dreimonatige Bewährungsstrafe, der 21-Jährige fasste 15 Monate teilbedingte Haftstrafe aus – nicht rechtskräftig.

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