Das Beben nach dem Beben

In Berlin wird jetzt vor allem eines getan: geredet. Krisensitzungen, vertrauliche Telefonate, Abendessen mit der Wirtschaft. Doch das Problem dieser Regierung ist längst nicht mehr nur die Vermittlung ihrer Politik, sondern das fehlende Vertrauen der Bürger. Merz fordert ein neues Erzählmuster für sein Bündnis. Wenn die Koalition jedoch nur damit beschäftigt ist, den eigenen Zerfall zu verhindern, nützt ihr auch das schönste Narrativ nichts mehr. Den Populisten spielt dieses Getriebensein am Ende nur weiter in die Karten.