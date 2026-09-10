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„Krone“-Kommentar

Das Beben nach dem Beben

Kolumnen
10.09.2026 11:53
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Journalist Clemens Zavarsky
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Journalist Clemens Zavarsky(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)
Porträt von Clemens Zavarsky
Von Clemens Zavarsky
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Es ist ein vertrautes Bild für Zeiten der Krise: Friedrich Merz und Lars Klingbeil sitzen Seite an Seite im Bundestag. Sie lächeln die Kameras an, während der Finanzminister den Haushalt präsentiert. Doch die Harmonie ist Fassade. Das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt wirkt wie ein politisches Erdbeben, dessen Schockwellen das Fundament dieser Koalition erschüttern. Hinter verschlossenen Türen warnte der Kanzler intern bereits, die Existenz der Regierung sei in Gefahr.

Nach der Niederlage stehen zwei Wege im Raum: Durchziehen und Reformen beschleunigen? Oder zurückrudern, um die Wähler nicht weiter zu vergraulen? In der SPD wird schon laut über Abstriche bei der Pflegereform und Kritik am Ukraine-Kurs nachgedacht. Merz wiederum muss die eigene Partei beruhigen, in der die Nervosität wächst und Gerüchte über einen Kanzlertausch die Runde machen.

In Berlin wird jetzt vor allem eines getan: geredet. Krisensitzungen, vertrauliche Telefonate, Abendessen mit der Wirtschaft. Doch das Problem dieser Regierung ist längst nicht mehr nur die Vermittlung ihrer Politik, sondern das fehlende Vertrauen der Bürger. Merz fordert ein neues Erzählmuster für sein Bündnis. Wenn die Koalition jedoch nur damit beschäftigt ist, den eigenen Zerfall zu verhindern, nützt ihr auch das schönste Narrativ nichts mehr. Den Populisten spielt dieses Getriebensein am Ende nur weiter in die Karten.

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