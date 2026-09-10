Angelina Jolie plant ein „nomadisches“ Leben

Es gehe um die Suche nach mehr Verbindungen und mehr Gemeinschaft, und das wünschten sich auch ihre Kinder für sie. „Sie hatten ihre Mama, als Mama Mama sein musste. Jetzt hätten sie es gerne, dass ich sie aus Tunesien anrufe – direkt nachdem ich dort gelandet bin, um mich mit lokalen Künstlern zu treffen. Ich stimme zu: Das wäre sehr schön.“