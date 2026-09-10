Angelina Jolie plant ein „nomadisches“ Leben

Alle sechs Kinder von Angelina Jolie sind inzwischen über 18 Jahre alt – nun will der Hollywoodstar ein bisschen „nomadisch“ leben und noch öfter in der Welt unterwegs sein.
„Ich stelle mir vor, mehr vor Ort zu arbeiten, mehr zu reisen, einfach draußen in der Welt zu sein. Zurück aufs Motorrad, zurück in den Flieger“, sagte die 51-jährige Schauspielerin dem französischen Magazin „L‘Officiel“.
Es gehe um die Suche nach mehr Verbindungen und mehr Gemeinschaft, und das wünschten sich auch ihre Kinder für sie. „Sie hatten ihre Mama, als Mama Mama sein musste. Jetzt hätten sie es gerne, dass ich sie aus Tunesien anrufe – direkt nachdem ich dort gelandet bin, um mich mit lokalen Künstlern zu treffen. Ich stimme zu: Das wäre sehr schön.“
Dritte Ukraine-Reise
Erst kürzlich war die Oscar-Preisträgerin zum dritten Mal seit dem Kriegsausbruch von 2022 in die Ukraine gereist. Ein vom ukrainischen Boxverband bei Instagram verbreitetes Bild zeigte sie in einem Boxclub in Charkiw. Ihr Sohn Knox habe mit ukrainischen Soldaten Thai-Boxen trainiert, hieß es. Wann die Aufnahme gemacht wurde, ist dabei unklar.
Bereits Ende August gab es in sozialen Netzwerken verbreitete Berichte über eine neuerliche Reise Jolies mit den Stationen Lwiw und Ternopil in der Westukraine, Krementschuk und Poltawa in der Zentralukraine und Charkiw im Osten. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion.
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