Pornos sollen Abwehrkampf in Ukraine unterstützen

Hinter dem Vorstoß steht der Oppositionsabgeordnete Jaroslaw Zhelezniak, der den Finanzausschuss im ukrainischen Parlament leitet. Laut „t-online“ könnte der Staat dadurch zusätzliche Steuereinnahmen von 21,5 Millionen Euro erzielen. Das würde den enormen Verteidigungsbedarf der Ukraine (siehe Video oben, Anm.) zwar nicht entscheidend verändern, könnte aber für die Anschaffung von rund 30.000 Drohnen reichen.