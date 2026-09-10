Drohnenfinanzierung
Pornos sollen Abwehrkampf in Ukraine unterstützen
Die Ukraine sucht im Krieg gegen Russland nach neuen Geldquellen und diskutiert auch etwaige ungewöhnlichen Maßnahmen. So soll etwa Pornografie legalisiert und besteuert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf hat im Juli bereits die erste parlamentarische Hürde genommen.
Hinter dem Vorstoß steht der Oppositionsabgeordnete Jaroslaw Zhelezniak, der den Finanzausschuss im ukrainischen Parlament leitet. Laut „t-online“ könnte der Staat dadurch zusätzliche Steuereinnahmen von 21,5 Millionen Euro erzielen. Das würde den enormen Verteidigungsbedarf der Ukraine (siehe Video oben, Anm.) zwar nicht entscheidend verändern, könnte aber für die Anschaffung von rund 30.000 Drohnen reichen.
Befürworter hoffen, dass eine Legalisierung nicht nur Geld für die Armee bringt, sondern auch Korruption eindämmt. Manche Ukrainer würden ins Ausland ausweichen, um dort legal Pornos zu produzieren.
Illegale Branche boomt
Bislang ist die Produktion und Verbreitung von Pornografie in der Ukraine verboten. Gleichzeitig existiert eine florierende Onlinebranche, unter anderem über Plattformen wie OnlyFans. Im Jahr 2023 sollen 7900 Ukrainer dort mehr als 113 Millionen Dollar verdient haben.
„Tragikomische Situation“
Denn: Wer Einnahmen versteuert, macht sich wegen illegaler Pornoproduktion angreifbar. Wer nicht zahlt, riskiert Ärger wegen Steuerhinterziehung. Zhelezniak bringt das Dilemma so auf den Punkt: „Diese Frauen zahlen entweder keine Steuern und werden dafür strafrechtlich verfolgt, oder sie zahlen Steuern und werden wegen Verstoßes gegen die Pornografiegesetze angeklagt.“ Sein Fazit: „Es ist eine tragikomische Situation.“
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