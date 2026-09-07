5 Euro fürs Glas sorgt am Weinfest für Diskussion

Auch wenn die Stimmung ausgelassen war, sorgte dieser Umstand für ein „G’schmackl“, wie man in Tirol sagt. „Ich finde es ein wenig frech, dass ich das Glas nicht mehr zurückgeben kann. Der Aufdruck ist zwar nett, aber das Glas ist es mir nicht wert, mit nach Hause zunehmen“, sagt Besucherin Angelika.