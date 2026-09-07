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Verkauf statt Pfand

5 Euro fürs Glas sorgt am Weinfest für Diskussion

Tirol
07.09.2026 07:00
5 € musste man für das Weinglas bezahlen. Die neue Regelung soll verhindern, dass Gläser zu ...
5 € musste man für das Weinglas bezahlen. Die neue Regelung soll verhindern, dass Gläser zu Bruch gehen oder nicht zurückgebracht werden.(Bild: Nicole Sehabi, Krone KREATIV)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Bei der 18. Auflage des Weinfests in Innsbruck sorgt ausgerechnet das Weinglas für einen bitteren Beigeschmack. Denn wer einen Wein genießen wollte, musste zunächst fünf Euro für das Glas bezahlen. Eine Regelung, die bei so manchem Besucher nicht gut ankam. 

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Wer am Wochenende am Weinfest in Innsbruck war und ein Glas Wein trinken wollte, machte ganz schöne Augen. Nicht nur, weil die Weine gut waren, sondern weil man für ein Achterl zuerst ein Glas um fünf Euro kaufen musste.

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Ich finde es ein wenig frech, dass ich das Glas nicht mehr zurückgeben kann. Der Aufdruck ist zwar nett, aber das Glas ist es mir nicht wert.

Angelika, Weinfest Besucherin

Auch wenn die Stimmung ausgelassen war, sorgte dieser Umstand für ein „G’schmackl“, wie man in Tirol sagt. „Ich finde es ein wenig frech, dass ich das Glas nicht mehr zurückgeben kann. Der Aufdruck ist zwar nett, aber das Glas ist es mir nicht wert, mit nach Hause zunehmen“, sagt Besucherin Angelika.

Das 18. Weinfest in Innsbruck rund um das „Vier-Viecher-Eck“ lockte zahlreiche Besucher an.
Das 18. Weinfest in Innsbruck rund um das „Vier-Viecher-Eck“ lockte zahlreiche Besucher an.(Bild: Nicole Sehabi)

Dave wiederum entgegnet: „Es sind halt keine Salto-Gläser. Das sind Gläser, die oben dünner, leichter und qualitativ hochwertiger sind.“ Grund: Die neue Regelung soll verhindern, dass Gläser zu Bruch gehen oder nicht zurückgebracht werden, erklärt eine Standbetreiberin.

Diese Regelung der Stadt stieß aber nicht nur den Besuchern sauer auf. Auch ein Standmitarbeiter war genervt: „Wieso gibt es nicht einfach eine Pfandgebühr, wie am Christkindlmarkt. Da kommen die Tassen auch wieder zurück.“

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Besucher Marco lieferte schließlich noch eine interessante Information: So mancher nahm die Gläser doch zurück – doch diese Standbetreiber wollten dann doch lieber anonym bleiben. 

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