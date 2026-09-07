„Potapova rückt den Frauensport in den Fokus“

Russisches Team

Im vergangenen Dezember erhielt Potapova die Staatsbürgerschaft, ihr Bezug zur neuen Heimat hält sich allerdings noch in Grenzen. Obwohl sie Wien als ihre zweite Heimat bezeichnet, fehlen die tiefen Wurzeln im Land. Ihr Team ist komplett um die russische Trainerin aufgebaut, privat ist sie mit dem niederländischen Tennisprofi Tallon Griekspoor liiert, öffentliche Auftritte in der Republik sind rar, und für den Billie-Jean-King-Cup darf sie erst 2028 nominiert werden.