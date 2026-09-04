„Ich trage zwei Uhren, um mehr Zeit zu haben“

Am kommenden Dienstag, 8. September, feiert der Welser Comedian Jonas Bonas in der Kulisse in Wien die Uraufführung seines ersten abendfüllenden Programms. Der Gewinn des Grazer Kleinkunstvogels ist auch als Influencer erfolgreich. Auf Instagram hat er 28.000 Follower.
Zum Gespräch mit der „Krone“ kommt er in bunten Socken, Sandalen, Streifen-Shirt und zwei Plastik-Uhren am Handgelenk. „Um mehr Zeit zu haben“, scherzt Jonas Wiesinger, auch bekannt als Jonas Bonas. Der Welser zählt zu den Senkrechtstartern der österreichischen Comedyszene. Unter anderem gewann er den Grazer Kleinkunstvogel, einen der wichtigsten Preise für Nachwuchs-Kabarettisten im deutschsprachigen Raum. Sein genaues Alter verrät er nicht. Auch nicht, was er studiert: „Ich bin Anfang 20, werde aber jünger oder älter geschätzt. Auf der Bühne gebe ich mich kindlich-naiv. Ich studiere irgendwas mit Medien“, sagt der Welser geheimnisvoll.
Vergleich mit Otto Waalkes
Als einer der ersten Comedians der GenZ in Österreich fühlt er sich ein bisschen „lost“. Davon wird er bei der Uraufführung seines ersten abendfüllenden Programms am nächsten Dienstag in der Kulisse Wien erzählen. In „Generation Spielplatz“ dreht sich alles um einen jungen Erwachsenen zwischen Ausbildung, Jobsuche und Wohnungsmangel.
Vom Stil her erinnert er in einigen Bereichen an den deutschen Comedy-Star Otto Waalkes. „Er ist eine Inspiration, aber eine Kopie von ihm bin ich sicher nicht“, will Jonas Bonas seinen eigenen Weg gehen.
Als Kind habe ich schon in ganz kleinem Rahmen meine ersten Shows und Zaubertricks gezeigt und gemerkt, dass nicht alles gelingen muss, um gut anzukommen.
Jonas Bonas
Und dieser ist auch stark von sozialen Kanälen geprägt. Auf Instagram folgen ihm rund 28.000 Personen. „Als Kind habe ich schon in ganz kleinem Rahmen meine ersten Shows und Zaubertricks gezeigt und gemerkt, dass nicht alles gelingen muss, um gut anzukommen“, erinnert er sich. Danach reizten ihn Filme und die Schauspielerei. „Doch während meiner Zeit als Zivildiener Anfang 2025 hatte ich meine ersten Auftritte als Comedian – und es hat so viel Spaß gemacht.“
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