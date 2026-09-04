„Ich trage zwei Uhren, um mehr Zeit zu haben“

Zum Gespräch mit der „Krone“ kommt er in bunten Socken, Sandalen, Streifen-Shirt und zwei Plastik-Uhren am Handgelenk. „Um mehr Zeit zu haben“, scherzt Jonas Wiesinger, auch bekannt als Jonas Bonas. Der Welser zählt zu den Senkrechtstartern der österreichischen Comedyszene. Unter anderem gewann er den Grazer Kleinkunstvogel, einen der wichtigsten Preise für Nachwuchs-Kabarettisten im deutschsprachigen Raum. Sein genaues Alter verrät er nicht. Auch nicht, was er studiert: „Ich bin Anfang 20, werde aber jünger oder älter geschätzt. Auf der Bühne gebe ich mich kindlich-naiv. Ich studiere irgendwas mit Medien“, sagt der Welser geheimnisvoll.