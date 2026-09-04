Legionellen: direkte Spur zu Kühlturm der Linz AG

Mehr als 200 Proben genommen

Bisher wurden mehr als 200 Proben an möglichen Infektionsherden genommen. Bei Patienten, die außerhalb von Linz wohnen, wird derzeit von der Behörde abgeklärt, ob ihre Infektion ebenfalls auf die vermutete Quelle der Linzer Fallhäufung zurückgehen könnte.



Das Statement der Linz AGDie LINZ AG wurde heute Nachmittag von den Behörden erstmals davon in Kenntnis gesetzt, dass es einen einzelnen übereinstimmenden Zusammenhang zwischen den Erregern, die in der Kühlturmanlage der LINZ STROM GAS WÄRME GmbH gefunden wurden und der Erkrankung einer Person gibt. Darüber herrscht im Unternehmen großes Bedauern. Gleichzeitig wurde mit Erleichterung vernommen, dass der/die betroffene Patient*in inzwischen wieder genesen ist.

Weiterhin ist noch vieles ungewiss, vor allem, woher die anderen Erkrankungen kommen, da es derzeit keinen Nachweis für den Zusammenhang zwischen der LINZ AG-Anlage und den weiteren Erkrankungsfällen gibt. Die LINZ AG unterstützt die laufenden Untersuchungen wie bisher nach Kräften.