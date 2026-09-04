Wegen Ausrutscher am Berg 20 Meter abgestürzt

Ein Wiener (52) stürzte am Freitag beim Abstieg vom Gartenzinken in Bad Ischl etwa zehn bis zwanzig Meter über steiles und unwegsames Gelände ab. Er war auf dem trockenen, staubigen Schotter- und Felsuntergrund ausgerutscht.
Der Mann war gegen 6 Uhr früh mit einem gleichalten Begleiter aus dem Bezirk Gmunden zu einer Wanderung auf den Leonsberg aufgebrochen. Nach dem Erreichen des Hauptgipfels und einer Gipfelrast setzten die beiden ihre Tour über den Gartenzinken fort.
Besonders steiler Wegabschnitt
Beim Abstieg vom sogenannten „Walkerskogel“ ist ein kurzer, besonders steiler Wegabschnitt mit einem Seil gesichert. Der Wanderer hielt sich zunächst daran fest. Als das Gelände leichter wurde, ließ er das Seil los. Kurz darauf rutschte er auf dem trockenen, staubigen Schotter- und Felsuntergrund aus und stürzte etwa zehn bis zwanzig Meter ab. Der Mann kam im unwegsamen Gelände zum Liegen und konnte den Abstieg nicht mehr selbstständig fortsetzen. Sein Begleiter verständigte daraufhin die Rettungskräfte.
Mit dem Tau geborgen
Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber mittels Taus aus dem Gelände gerettet und ins Tal geflogen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.
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