Wegen Ausrutscher am Berg 20 Meter abgestürzt

Besonders steiler Wegabschnitt

Beim Abstieg vom sogenannten „Walkerskogel“ ist ein kurzer, besonders steiler Wegabschnitt mit einem Seil gesichert. Der Wanderer hielt sich zunächst daran fest. Als das Gelände leichter wurde, ließ er das Seil los. Kurz darauf rutschte er auf dem trockenen, staubigen Schotter- und Felsuntergrund aus und stürzte etwa zehn bis zwanzig Meter ab. Der Mann kam im unwegsamen Gelände zum Liegen und konnte den Abstieg nicht mehr selbstständig fortsetzen. Sein Begleiter verständigte daraufhin die Rettungskräfte.



Mit dem Tau geborgen

Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber mittels Taus aus dem Gelände gerettet und ins Tal geflogen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.