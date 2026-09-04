Absturz in Attersee: Aufprall war bereits tödlich

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Hinweise auf Fremdverschulden gebe es laut der Staatsanwaltschaft Wels aktuell keine. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache laufen allerdings noch weiter. Das Wrack wurde in eine Halle nach Wien gebracht und wird dort von Experten untersucht. Die Ermittlungen könnten allerdings bis zu einem Jahr dauern. Auch die toxikologische Untersuchung dauert noch einige Wochen.