Drogenlenker fuhr im Rausch E-Biker zu Tode

Zwölf Monate Haft

Nach nur wenigen Minuten fällte die Richterin ein Urteil: Zwölf Monate Haft, davon vier unbedingt für den bis dato unbescholtenen Linzer, rechtskräftig. Außerdem muss er 3000 Euro Trauerschmerzensgeld an die Witwe des 65-Jährigen zahlen, die 43 Jahre lang mit dem Getöteten verheiratet gewesen war. Aufgrund dieser Tatsache ließ die Richterin durchblicken, dass am privatrechtlichen Weg noch deutlich mehr Schadensersatz geltend gemacht werden könne.