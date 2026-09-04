Bäckerei Winkler baut neue Filiale in Asten

„Der Standort ist top-frequentiert und von vielen Firmen umgeben“, sagt Gerhard Winkler. Der Chef der Bäckerei Winkler will seine 25. Filiale (23 davon sind in OÖ) Ende September in Asten eröffnen. Damit das klappt, braucht er noch Mitarbeiter. „Ich habe schon ein gutes Team beisammen. Aber der ein oder andere könnte noch dazukommen, damit auch am Sonntag geöffnet werden kann“, so Winkler. Rund 1,5 Millionen Euro fließen in den Neubau, der auf einem mehr als 2000 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Bundesstraße entsteht.