Bäckerei Winkler baut neue Filiale in Asten

Gerhard Winkler investiert 1,5 Millionen Euro in neues Haus. Mit genügend Personal soll auch an den Sonntagen geöffnet werden. Ein weiterer Meilenstein.
„Der Standort ist top-frequentiert und von vielen Firmen umgeben“, sagt Gerhard Winkler. Der Chef der Bäckerei Winkler will seine 25. Filiale (23 davon sind in OÖ) Ende September in Asten eröffnen. Damit das klappt, braucht er noch Mitarbeiter. „Ich habe schon ein gutes Team beisammen. Aber der ein oder andere könnte noch dazukommen, damit auch am Sonntag geöffnet werden kann“, so Winkler. Rund 1,5 Millionen Euro fließen in den Neubau, der auf einem mehr als 2000 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Bundesstraße entsteht.
Für das Unternehmen ist die Filiale ein besonderer Meilenstein. Während die bisherigen Standorte in angemieteten Objekten betrieben werden, handelt es sich in Asten um das erste eigens errichtete Gebäude der Bäckerei. Zu seinen besten Produkten gehört das Opa-Johann-Brot. Bei ihm selbst landet am Sonntag das Roggenvollkornbrot auf dem Frühstückstisch. „Aber wenn genug Zeit ist, gibt’s auch gerne mal ein Croissant oder eine Brioche.“
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