15-Jähriger stürzte beim Dachdecken durchs Loch

Der Jugendliche befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Dach und hinter ihm war eine Lücke. Als er einen Schritt zurück machte, fiel er durch die Lücke und landete vier bis fünf Meter darunter auf einer Zwischenwand. Nach der notärztlichen Erstversorgung und Rettung durch die Feuerwehr wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen.