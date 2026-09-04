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Linzer Hauptbahnhof

Postcity: Vor dem Abriss noch ein bisschen Farbe

Oberösterreich
04.09.2026 12:30
Auch die Fassade des Bahnhofspostamts – Zeugnis der Baukultur in den frühen 1950er Jahren – mit ...
Auch die Fassade des Bahnhofspostamts – Zeugnis der Baukultur in den frühen 1950er Jahren – mit dem markanten Uhrturm wird mit Streetart verschönert.(Bild: Marlene Nemeth / Calle Libre)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Street Art statt grauem Beton: Bereits seit Ende August machen Graffiti-Künstler die Fassade der Postcity am Linzer Hauptbahnhof bunt. Sie soll wohl noch einmal mit großen Murals Aufmerksamkeit erregen, bevor die Abrissbirne kommt. Gefeiert wird auch: Am 18. und 19. September gibt es hier Musik, Workshops, Führungen. Der Eintritt ist kostenlos.

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Bereits seit Ende August arbeiten vier nationale und internationale Künstler an markanten Fassaden der Postcity, oder was davon noch übrig ist. Ein Teil des Gebäudekomplexes am Linzer Hauptbahnhof wird ja bereits im Zuge der Westring-Arbeiten abgerissen.

Aber es gibt noch Wände und die werden jetzt von Wiener Street Art-Künstlern genützt: Auf einer Gesamtfläche von rund 2.235 Quadratmetern entstehen derzeit spektakuläre Wandgemälde, die sich mit Themen wie Zukunft, Kommunikation und urbanem Wandel auseinandersetzen.

Street Art für alle
Dahinter steht das Fesival „Calle Libre“, das ansonsten in Wien-Döbling angesiedelt ist. Nun findet es erstmals auch in Linz statt. Es lädt am18. und 19. September alle Interessierten in die Postcity ein. An diesen beiden Tagen gibt es nicht nur fertige Murals zu bestaunen, sondern auch noch ein buntes Programm bei freiem Eintritt.

Insgesamt vier Street Art-Künstler arbeiten an der Fassade
Insgesamt vier Street Art-Künstler arbeiten an der Fassade(Bild: Marlene Nemeth / Calle Libre)

Stadtteil wird völlig neu aufgerissen
Die Wahl der PostCity als Veranstaltungsort ist bewusst getroffen: Das geschichtsträchtige Gebäude war einst das oberösterreichische Post-Verteilzentrum und diente später als bedeutender Veranstaltungsort des Ars Electronica Festivals. Nun wird es vor seiner geplanten städtebaulichen Neuentwicklung noch einmal künstlerisch belebt.

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Linzer Wahrzeichen könnte abgerissen werden
Auch die Fassade des Bahnhofspostamts – Zeugnis der Baukultur in den frühen 1950er Jahren – mit dem markanten Uhrturm wird mit Streetart verschönert. Eigentlich ein Linzer Wahrzeichen mit Wiedererkennungswert – es wird der Abrissbirne zum Opfer fallen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Postverteilzentrums soll in den kommenden Jahren (voraussichtlich bis 2033) ein völlig neuer Stadtteil entstehen. Geplant sind elf Hochäuser, Wohnungen, Büros, Geschäftsflächen, aber auch Grün- und Freiräume direkt neben dem Hauptbahnhof, wir haben bereits darüber berichtet.

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