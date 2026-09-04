Postcity: Vor dem Abriss noch ein bisschen Farbe

Street Art für alle

Dahinter steht das Fesival „Calle Libre“, das ansonsten in Wien-Döbling angesiedelt ist. Nun findet es erstmals auch in Linz statt. Es lädt am18. und 19. September alle Interessierten in die Postcity ein. An diesen beiden Tagen gibt es nicht nur fertige Murals zu bestaunen, sondern auch noch ein buntes Programm bei freiem Eintritt.