Wichtige Lehren bei Gewaltfällen gegen Frauen

Falsche Vorstellungen

Der aber auch betont, dass die öffentliche Wahrnehmung, was denn nun eine Gewaltambulanz sei und könne, ausbaufähig sei und womöglich auf einem Missverständnis basiert. „Wir haben hier keinen 24-Stunden-Betrieb. Und in der Ambulanz wird vor allem forensische Arbeit gemacht“, so Lukas. So werden hier Spuren von Gewalt in enger Abstimmung mit den Fachärzten sichergestellt. Denn Gewaltopfer hätten ganz unterschiedliche Verletzungen, die behandelt werden müssen.