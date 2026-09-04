Türkische Airline reduziert Ferienflieger in Linz

Es ist der nächste Rückschlag für den Linzer Flughafen: Die Corendon Airlines reduzieren im kommenden Sommer ihre Ferienflieger in Oberösterreichs Landeshauptstadt. Der Flughafen will aber für Ersatz durch andere Reiseveranstalter sorgen.
Im heurigen Sommer werden von Linz aus insgesamt 13 Destinationen mit Charterflügen regelmäßig angeflogen. Drei Ziele davon bedient die türkische Corendon Airlines – und diese Flüge werden im kommenden Sommerflugplan ab Ende März 2027 reduziert.
Konkret geht es um folgende Flüge: Aktuell fliegt die Corendon Airlines noch zweimal pro Woche nach Hurghada in Ägypten – diese Verbindung stellt die Airline im kommenden Sommer komplett ein. Die derzeit vier wöchentlichen Maschinen nach Antalya in der Türkei werden auf zwei oder drei Flüge reduziert. Und ins griechische Heraklion fliegt im nächsten Sommer voraussichtlich eine von derzeit drei wöchentlichen Verbindungen nicht mehr.
„Strategische Neuausrichtung“ als Grund
Als Grund für die Einschränkungen (die OÖN haben zuerst darüber berichtet) nennt Flughafen-Sprecher Ingo Hagedorn im „Krone“-Gespräch eine „strategische Neuausrichtung“ der türkischen Airline. Die Reduzierung hatte sich abgezeichnet, denn bereits im heurigen Sommer strich Corendon im Juni einige Verbindungen in Linz – damals wurde als Begründung der Iran-Krieg genannt, die „Krone“ berichtete.
Flughafen will Ausfälle ersetzen
Der Linzer Airport will die Ausfälle der türkischen Fluggesellschaft im kommenden Sommer kompensieren. „Es gibt eine neue Airline für Antalya, die ist schon gesichert“, sagt Hagedorn. Und auch für die beiden anderen Destinationen, Hurghada und Heraklion, würden Gespräche mit Fluggesellschaften laufen. Insgesamt könnten drei neue Airlines die Ausfälle der Corendon kompensieren – zumindest, wenn die Pläne des Linzer Flughafens aufgehen. Inwieweit das gelingt, ist aber freilich noch unklar. Hagedorn rechnet mit einer Entscheidung in den kommenden Wochen.
Es ist jedenfalls der nächste Dämpfer für den finanziell ohnehin schon schwer angeschlagenen Airport. Bereits im Winterflugplan ab Ende Oktober fällt zudem, wie berichtet, die Ryanair-Verbindung von Linz nach London weg.
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