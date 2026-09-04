Türkische Airline reduziert Ferienflieger in Linz

Flughafen will Ausfälle ersetzen

Der Linzer Airport will die Ausfälle der türkischen Fluggesellschaft im kommenden Sommer kompensieren. „Es gibt eine neue Airline für Antalya, die ist schon gesichert“, sagt Hagedorn. Und auch für die beiden anderen Destinationen, Hurghada und Heraklion, würden Gespräche mit Fluggesellschaften laufen. Insgesamt könnten drei neue Airlines die Ausfälle der Corendon kompensieren – zumindest, wenn die Pläne des Linzer Flughafens aufgehen. Inwieweit das gelingt, ist aber freilich noch unklar. Hagedorn rechnet mit einer Entscheidung in den kommenden Wochen.