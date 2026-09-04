Markt zwischen Nervenkitzel und Schicksalsfragen

Vom 25. September bis 4. Oktober geht es beim Urfahranermarkt wieder rund. Während im Vergnügungspark viele Fahrgeschäfte die Herzen vieler Mutiger wieder höher schlagen lässt, liest erstmals eine Wahrsagerin den Besuchern aus der Hand.
Alles dreht sich, alles bewegt sich! Das ist auch dieses Jahr das Motto beim Urfahranermarkt, der von Freitag, 25. September, bis 4. Oktober stattfindet. Wer den Nervenkitzel im Vergnügungspark liebt, kommt dank vieler neuer Fahrgeschäfte voll auf seine Kosten. Der fliegende Teppich lässt die Besucher wie in der Geschichte von „Tausendundeine Nacht“ durch die Lüfte schwingen. Der „Steamer“ jagt mit rotierenden Gondeln den Puls nach oben und der „Devil Rock“ verspricht für Mutige auch ein wenig Rock’n’-Roll für die Magennerven. Ein 7D-Simulator lässt Realität und Virtualität verschmelzen.
Kulinarische Neuheiten
Auch auf dem Kulinarik-Sektor tut sich einiges: Für Veganer und Vegetarier gibt es einen eigenen Wrap-Stand. „Tacos el mexicana“ bietet mexikanisches Streetfood‑an. Neben Exotischem steht diesmal sogar Mystisches auf dem Programm: Im Ostbereich schlägt Wahrsagerin Monica Traber ihre Zelte auf.
Jahrelange Erfahrung
Sie ist seit vielen Jahrzehnten auf diversen Jahrmärkten, Messen und spirituellen Veranstaltungen unterwegs und liest dabei den Besuchern aus der Hand. Traber ist auch für ihre treffsicheren Tarot-Legungen und die intuitive, bodenständige Lebensberatung bekannt. Besonders bei Menschen, die „nur mal schnell wissen wollen, was die Zukunft bringt“, ist sie sehr beliebt und damit wohl goldrichtig beim Urfahranermarkt. Bereits vor drei Jahren feierte Kartenlegerin Maria Dunkl ein erfolgreiches Gastspiel in Linz.
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