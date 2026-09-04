Markt zwischen Nervenkitzel und Schicksalsfragen

Alles dreht sich, alles bewegt sich! Das ist auch dieses Jahr das Motto beim Urfahranermarkt, der von Freitag, 25. September, bis 4. Oktober stattfindet. Wer den Nervenkitzel im Vergnügungspark liebt, kommt dank vieler neuer Fahrgeschäfte voll auf seine Kosten. Der fliegende Teppich lässt die Besucher wie in der Geschichte von „Tausendundeine Nacht“ durch die Lüfte schwingen. Der „Steamer“ jagt mit rotierenden Gondeln den Puls nach oben und der „Devil Rock“ verspricht für Mutige auch ein wenig Rock’n’-Roll für die Magennerven. Ein 7D-Simulator lässt Realität und Virtualität verschmelzen.