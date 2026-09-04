Québec feiert sagenhaften Schatz der Habsburger

„Zita, was für eine Frau!“

„Sie war eine unglaublich starke Frau. Eine von jener Sorte, wie es sie heute wahrscheinlich so nicht mehr gibt. Natürlich war sie geprägt durch die Kriege, die sie erlebt hat, aber darüber hinaus, muss sie eine unglaubliche Kraft gehabt haben“, so Christian Habsburg-Lothringen, sichtlich überwältigt vom Gezeigten. Unter den insgesamt 15 Exponaten, die allesamt in einem streng abgesicherten Raum gezeigt werden, in dem keine Fotos erlaubt sind, hat es ihr die Taschenuhr von Marie Antoinette besonders angetan. Und Karl Habsburg (das ganze Interview sehen Sie hier in der Story)? „Ich habe das Gefühl, dass wir den Wünschen meiner Großmutter nachgekommen sind“, sagt er und räumt ein, dass Québec nach Jahren der Verfolgung, „der sichere Hafen“, für sie gewesen sei.