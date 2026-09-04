Stundenlang allein
Deutscher Vater verliert Kinder im Mallorca-Urlaub
Schock im Mallorca-Urlaub! Ein deutscher Vater machte mit seinen zwei Kindern eine Fahrradtour in einem Naturpark, als sich die Familie aus den Augen verlor. Die Kinder waren mehrere Stunden lang alleine, bevor die Polizei die Geschwister wieder fand.
Der Deutsche war mit seinen Kindern (sieben und 14) in einem Naturpark unterwegs. Eines der Fahrräder bekam plötzlich einen platten Reifen, der Vater zog los, um „kurz“ Hilfe zu holen. Dabei verlor er wohl selbst die Orientierung.
Große Suchaktion gestartet
Der Familienvater „fand den Ort, an dem er die Kinder zurückgelassen hatte, nicht mehr“, schrieb die Polizei Alcúdia auf Facebook. Daraufhin sei eine Suchaktion der örtlichen Polizei, sowie der Guardia Civil eingeleitet worden.
Happy End nach sechs Stunden Suche
Ein Beamter fand die beiden Kinder schließlich auf einem Weg nahe einer Straße von Alcúdia nach Palma. Sie hatten den Naturpark auf der Suche nach ihrem Vater verlassen und waren zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Stunden lang alleine herumgeirrt.
„Den Kindern geht es gut“
Schließlich konnte die Familie wieder vereint werden. „Der Junge und das Mädchen konnten wohlbehalten aufgefunden und wieder mit ihrem Vater vereint werden“, so die Polizei.
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