So erobert Kimi Antonelli die italienischen Herzen

Farbenblind sind die meisten Italiener ja nicht. Trotzdem mischt sich dieser Tage in Monza vermehrt Schwarz-Silber in die sonst rot uniformierten Fan-Reihen auf den Tribünen. Denn der kometenhafte Aufstieg von Kimi Antonelli lässt die sonst Ferrari so treuen Zuschauer mit einem Auge auf den italienischen Silberpfeil schielen. Der seit kurzem 20-Jährige gilt mit seiner Lockerheit und dem unbekümmerten Charme als Menschenfänger. Einer, wie ihn das italienische Motorsport-Herz seit dem Rücktritt von Valentino Rossi kläglich vermisst.