So erobert Kimi Antonelli die italienischen Herzen

Ein Silberpfeil verzaubert Italien und lässt die Nation hoffen. Das Wunderkind aus Bologna bekommt in Monza Besuch von Valentino Rossi. Trotzdem wird Kimi Antonelli am Samstag im Qualifying wohl zum Wasserträger.
Farbenblind sind die meisten Italiener ja nicht. Trotzdem mischt sich dieser Tage in Monza vermehrt Schwarz-Silber in die sonst rot uniformierten Fan-Reihen auf den Tribünen. Denn der kometenhafte Aufstieg von Kimi Antonelli lässt die sonst Ferrari so treuen Zuschauer mit einem Auge auf den italienischen Silberpfeil schielen. Der seit kurzem 20-Jährige gilt mit seiner Lockerheit und dem unbekümmerten Charme als Menschenfänger. Einer, wie ihn das italienische Motorsport-Herz seit dem Rücktritt von Valentino Rossi kläglich vermisst.
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