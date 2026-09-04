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Nach Besuch in Moskau

Selenskyj: Kushner und Witkoff kommen nach Kiew

Außenpolitik
04.09.2026 19:59
Der ukrainische Staatschef erhofft sich vom Besuch der US-Gesandten diplomatische Fortschritte.
Der ukrainische Staatschef erhofft sich vom Besuch der US-Gesandten diplomatische Fortschritte.(Bild: Krone-Collage/EPA/ANDREJ CUKIC, AFP/JACQUELYN MARTIN)
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Von krone.at

Die beiden US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner werden am Sonntag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew erwartet. Zuvor sollen sie auch die russische Hauptstadt besuchen.

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Wegen Sicherheitsbedenken war bis zuletzt nicht klar, ob die am Wochenende geplante Reise der beiden Unterhändler von US-Präsident Donald Trump stattfindet. Die US-Regierung forderte Insidern zufolge erst Garantien, dass die Ukraine während des Aufenthalts der Gesandten Moskau nicht angreife und Russland im Gegenzug Kiew verschone.

Wie Ukrinform berichtet, postete Selenskyj auf Facebook, dass er vor dem Eintreffen der beiden US-Sondergesandten in Kiew mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte gesprochen habe. Rutte und er seien übereingekommen, dass die Zusammenkunft in der ukrainischen Hauptstadt nach dem Aufenthalt Witkoffs und Kushners im Moskauer Kreml in Bezug auf Fortschritte in der Diplomatie mit Russland „nützlich sein“ sein könnte.

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Während ihres Aufenthalts in der russischen Hauptstadt werde die Ukraine die Sicherheit im russischen Luftraum garantieren. Umgekehrt müsse auch Russland seine Luftangriffe auf die Ukraine während des Besuchs der beiden Gesandten einstellen, forderte Selenskyj.

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