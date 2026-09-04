Selenskyj: Kushner und Witkoff kommen nach Kiew

Wie Ukrinform berichtet, postete Selenskyj auf Facebook, dass er vor dem Eintreffen der beiden US-Sondergesandten in Kiew mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte gesprochen habe. Rutte und er seien übereingekommen, dass die Zusammenkunft in der ukrainischen Hauptstadt nach dem Aufenthalt Witkoffs und Kushners im Moskauer Kreml in Bezug auf Fortschritte in der Diplomatie mit Russland „nützlich sein“ sein könnte.