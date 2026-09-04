Gewinnen Sie VIP Tickets für den Tag des Sports

Neben Österreichs Top- Athlet:innen und Verbänden stehen vor allem die rund 80 Mitmach-Stationen im Rampenlicht. Skeleton- Olympiasiegerin Janine Flock kann es schon gar nicht mehr erwarten: „25 Jahre Tag des Sports – das ist die perfekte Bühne für den Sport in all seinen Facetten! Ich freue mich riesig darauf, die Begeisterung und Energie mit dem Publikum zu teilen. Hinkommen, Sportarten ausprobieren und mitfeiern – wir sehen uns am 26. September am Heldenplatz!“