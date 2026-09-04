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Gewinnen Sie VIP Tickets für den Tag des Sports

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04.09.2026 18:54
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(Bild: Martin Steiger www.martinsteiger.at)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Wow! Österreichs größtes Open-Air-Sportevent lädt zum großen Jubiläum! Am 26. September 2026 verwandelt sich der Wiener Heldenplatz beim Tag des Sports zum bereits 25. Mal in den größten Sportplatz des Landes. Und die „Krone“ verlost für das Spektakel der Superlative 20 x 2 VIP Karten. Freuen Sie sich auf einen einmaligen Tag!

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Neben Österreichs Top- Athlet:innen und Verbänden stehen vor allem die rund 80 Mitmach-Stationen im Rampenlicht. Skeleton- Olympiasiegerin Janine Flock kann es schon gar nicht mehr erwarten: „25 Jahre Tag des Sports – das ist die perfekte Bühne für den Sport in all seinen Facetten! Ich freue mich riesig darauf, die Begeisterung und Energie mit dem Publikum zu teilen. Hinkommen, Sportarten ausprobieren und mitfeiern – wir sehen uns am 26. September am Heldenplatz!“

(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)
(Bild: Martin Steiger www.martinsteiger.at)

Paraski-Star Johannes Aigner, der heuer bei den Paralympics in Cortina dreimal Gold gewann, nickt: „Abgesehen von einer Ski-Piste bietet der Tag des Sports wirklich alles! Vor allem aber zeigt er, dass Sport keine Barrieren kennt und wir alle die gleiche Begeisterung teilen. Das Jubiläum ist die perfekte Chance, sportliche Vielfalt zu erleben.“

(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das 25-Jahre-Jubiläum des Tag des Sports am Wiener Heldenplatz gleich 20x2 Eintritte in den Backstage-Bereich. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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