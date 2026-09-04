Golf-Skandal! Brutaler Werbespot löst Lawine aus

Und auch „Callaway“ distanzierte sich von dem Spot und erklärt, der Inhalt sei „unangemessen“ gewesen und entspreche nicht den Werten des Unternehmens. „Unser Prüfungsprozess war nicht umfassend genug“, heißt es. Ja, sogar Brian Rolapp, der CEO der wichtigsten Golftour der Welt sagt: „Was wir gesehen haben, war besorgniserregend und stand eindeutig nicht im Einklang mit den Werten der PGA Tour.“