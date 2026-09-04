Juristisches Nachspiel wegen Tod von jungem Rüden

„Grundsätzlich ist es nicht verboten, den Link zu einem Zeitungsartikel auf Facebook zu teilen“, erklärt indes Medienrechtsexperte Oliver Scherbaum im Telefonat mit der „Krone“. Kritisch werde es erst, wenn in diesem Artikel Persönlichkeitsrechte verletzt werden, so der Jurist. Ob das alles nun tatsächlich vor Gericht landet, ist offen – es dürfte in diesem Fall allerdings mit wenig Chancen auf Erfolg verbunden sein.