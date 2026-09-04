Edlseer-Auftakt: Mit viel PS für den guten Zweck

Für Kristoferitsch ist die Aktion eine echte Herzensangelegenheit. Seit rund 30 Jahren stehen die Edlseer auf der Bühne. „Wir sind sehr dankbar, dass in all den Jahren nie etwas passiert ist. Da möchte man auch etwas zurückgeben“, sagt er zur „Krone“. Gesammelt wird für die Kinderkrebshilfe – ihren großen Abschluss findet die Charity-Aktion am Sonntag, wenn bei einer Versteigerung noch einmal Geld gesammelt wird.