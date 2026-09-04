Edlseer-Auftakt: Mit viel PS für den guten Zweck

Wenn in der Oststeiermark plötzlich Hunderte Harleys auf Puch-Klassiker treffen, steckt diesmal mehr dahinter als Benzin im Blut. Zum Auftakt des dreitägigen Geburtstagsfestes von Edlseer-Chef Fritz Kristoferitsch rollte am Freitag die Harley-Davidson Charity Tour von Birkfeld nach Bad Waltersdorf.
Für Kristoferitsch ist die Aktion eine echte Herzensangelegenheit. Seit rund 30 Jahren stehen die Edlseer auf der Bühne. „Wir sind sehr dankbar, dass in all den Jahren nie etwas passiert ist. Da möchte man auch etwas zurückgeben“, sagt er zur „Krone“. Gesammelt wird für die Kinderkrebshilfe – ihren großen Abschluss findet die Charity-Aktion am Sonntag, wenn bei einer Versteigerung noch einmal Geld gesammelt wird.
Nach dem Dröhnen der Motoren wurde es am Abend dann musikalisch: Neben den Edlseern machten auch die Stoakogler Kristoferitsch zum 50er ihre Aufwartung – und dafür sogar eine seltene Ausnahme vom Bühnen-Ruhestand.
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