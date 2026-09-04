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„Sie wollten mich damals einfach wegekeln“

Fußball National
04.09.2026 18:30
In Traiskirchen tummeln sich zahlreiche Spieler mit violetter Vergangenheit.
In Traiskirchen tummeln sich zahlreiche Spieler mit violetter Vergangenheit.(Bild: Martin Wechtl)
Porträt von Martin Wechtl
Von Martin Wechtl

Traiskirchen steht vor dem Spiel des Jahres gegen Austria Wien: Ausverkauftes Haus, großer organisatorischer Aufwand und jede Menge violetter Stallgeruch. Dazu ein Trainerwechsel und ein fragliches Ex-Veilchen – der ÖFB-Cup-Kracher verspricht Spannung.

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Am Samstag (17.30) steigt für Traiskirchen das Spiel des Jahres, kommt Austria Wien zum ÖFB-Cup-Kracher. Rund 3500 Fans werden für ein ausverkauftes Haus sorgen.

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