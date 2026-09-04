Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krach mit Freund?

Potapova-Klartext: „Viel Sch*** einstecken müssen“

Tennis
04.09.2026 19:59
Anastasia Potapova hat sich über eine umstrittene Szene in Madrid zu Wort gemeldet.
Anastasia Potapova hat sich über eine umstrittene Szene in Madrid zu Wort gemeldet.(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Anastasia Potapova hat sich am Rande der US Open zu ihrer Beziehung mit Tennis-Ass Tallon Griekspoor geäußert. Der 30-Jährige fungiert häufig als „zweiter Trainer“ der Neo-Österreicherin. In Madrid war es dabei zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen dem Tennis-Traumpaar gekommen. „Wir haben dafür viel Scheiße einstecken müssen“, erklärt Potapova jetzt und stellt ihre Sicht der Dinge klar. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit ihrer durchaus überraschenden Trennung von Trainer Henner Nehles ist Potapova weiter ohne festen Coach. Seit Wimbledon probiert die 25-Jährige mehrere Optionen aus – wird dabei aber immer auch von ihrem Partner Griekspoor unterstützt. 

Lesen Sie auch:
Anastasia Potapova
Nun wartet Anisimova
US Open: Potapova kämpft sich in die nächste Runde
03.09.2026
US-Open-Auftakt
Stark! Potapova zieht souverän in zweite Runde ein
02.09.2026

Während Potapova bereits in der dritten Runde des Turniers in New York steht und am Samstag auf die US-Amerikanerin Amanda Anisimova trifft (im sportkrone.at-Livestream), ist der Niederländer bereits zum Auftakt an Lokalmatador Ben Shelton gescheitert. Seither agiert er wieder als „zweiter Coach“ seiner Partnerin. 

Aufregung nach Situation in Madrid
„Wenn es gut läuft, ist er der Freund, und wenn es schlecht läuft, ist er der zweite Trainer. Wir haben da einen guten Mittelweg gefunden. Er hat einen sehr guten Blick für alles. Er überblickt perfekt das Geschehen von außen“, zeigt sich die Nummer 25 der Frauen-Tennisweltrangliste gegenüber „Bild“ begeistert. 

Tallon Griekspoor
Tallon Griekspoor(Bild: AP/Adam Hunger)

Ganz reibungslos läuft es aber auch zwischen den beiden Profis nicht immer ab. Zuletzt war beim Turnier in Madrid über die Außenmikrofone zu hören, wie Griekspoor einen Fehler der Österreicherin bemängelte und sich daraus ein kurzes hitziges Wortgefecht entwickelte. Eine Szene, über die danach auch heftig debattiert wurde. „Wir haben dafür viel Scheiße einstecken müssen. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber so war es nun mal“, so Potapova.

Lesen Sie auch:
Bis zu 75.000 Fans stürmen täglich die Anlage in New York. Roger Federer (Mitte) liebt die US ...
75.000 Fans täglich
US Open: „Ganz New York ist verrückt nach Tennis“
04.09.2026
Fünf-Satz-Krimi
Alexander Zverev plagt sich in die dritte Runde
04.09.2026

Dabei sei die Situation nicht so drastisch gewesen, wie sie von vielen dargestellt wurde. „Als Sportlerin, speziell als Frau im Sport, neigt man auf dem Platz manchmal dazu, zu emotional zu reagieren. Und wenn man dann niemanden hat, der einen quasi wachrüttelt und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ist es schwer“, erklärt die 25-Jährige ihre Sicht auf die Situation. 

Kein Verständnis für Kritik
Was sie damit genau meint? „Man gerät in diesen Modus, in dem man nichts mehr sieht oder hört, einfach nur noch agiert. Und dann läuft es nicht nach Plan, wie in Madrid. In diesem Moment war er wirklich hart zu mir, aber das war absolut nötig. Danach habe ich das Match noch gewonnen. Und genau darauf kommt es an.“ 

Für Kritik an Griekspoor hat die gebürtige Russin deshalb kein Verständnis: „Manche Leute meinten, es sei zu grob gewesen, aber mir ist das egal, ob er mir harte Dinge an den Kopf wirft, solange sie Wirkung zeigen, der Wahrheit entsprechen und ich am Ende gewinne. Das ist mir völlig gleichgültig. Ich bin einfach nur dankbar, dass er mich in diesem Moment wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mir den Blick für das große Ganze des Matches geöffnet hat, anstatt mich im Tunnelblick gefangen zu lassen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
04.09.2026 19:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
173.293 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
113.504 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
98.340 mal gelesen
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1396 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1275 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1272 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf