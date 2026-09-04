Potapova-Klartext: „Viel Sch*** einstecken müssen“

Für Kritik an Griekspoor hat die gebürtige Russin deshalb kein Verständnis: „Manche Leute meinten, es sei zu grob gewesen, aber mir ist das egal, ob er mir harte Dinge an den Kopf wirft, solange sie Wirkung zeigen, der Wahrheit entsprechen und ich am Ende gewinne. Das ist mir völlig gleichgültig. Ich bin einfach nur dankbar, dass er mich in diesem Moment wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mir den Blick für das große Ganze des Matches geöffnet hat, anstatt mich im Tunnelblick gefangen zu lassen.“