Tarif-Panne zum Start des neuen Mirador in Krems

Kritik daran kam unter anderem von FPÖ-Stadtrat Christoph Hofbauer. „Ein Bad für die Kremser darf nicht zum Luxus für die Kremser werden“, erklärt er. Die Freiheitlichen hätten die Kostenentwicklung, Dimensionierung und Finanzierung des Projekts auch unabhängig von der Tarif-Panne von Beginn an kritisch gesehen. Denn bei den mehr als 50 Euro teuren Eintritt für eine Familie seien weder Getränke noch Essen bezahlt.